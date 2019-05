Zandvoort geniet van ‘hun held’ bij voorproefje op Nederlandse GP

Op het moment dat de Red Bulls de pitstraat uitreden, daalde het gejuich en applaus neer uit de duinen. Dit is precies waarvoor de tienduizenden fans naar Noord-Holland zijn afgereisd. Het geraas van de motoren zorgde bij menig fan voor kippenvel en wakkerde bij de allerjongste fans nog meer het Formule 1-virus aan dat door het land raast sinds Verstappen zijn debuut maakte in de F1.



Voor Gasly was zijn optreden in de Red Bull van korte duur. De Fransman kent vooralsnog een ongelukkig seizoen bij Red Bull en ook tijdens deze promotierondjes in Zandvoort werd hij achtervolgd door pech. De wagen van Gasly kampte met een kapotte versnellingsbak, waardoor hij gedwongen werd de tweede demonstratie aan zich voorbij te laten gaan.



De vele fans op het circuit kon het niet heel veel deren, hun held, Max Verstappen, reed namelijk wel. Hoe Verstappen de massale belangstelling vond, was de vraag van Olav Mol aan Verstappen. ,,Dit is heel mooi om te zien. Ik zie heel veel mensen”, antwoordde de coureur, die gelijk op het nodige applaus kon rekenen. Verstappen kon vooral genieten van de V8-motor, die ‘helaas’ niet meer in de Formule 1 te horen is. ,,Maar we zijn volgend jaar met genoeg auto’s, dus met het geluid moet het goedkomen.”