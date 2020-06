Zanardi nog in kunstmatige coma, volgende week meer duidelijkheid over hersenschade

De Italiaanse handbiker en voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi ligt na het zware ongeluk van vrijdag in een kunstmatige coma op de intensive care van een ziekenhuis in Siena. ,,Zijn toestand is stabiel", maar blijft kritiek, meldde neurochirurg Giuseppe Oliveri zaterdag al.

De directeur van de intensive care van het ziekenhuis, professor Sabino Scolletta, zei zaterdagavond dat het ,,medische beeld er op zich goed uitzag, maar dat het afwachten is". Dat de situatie stabiel is, is volgens de arts momenteel het beste nieuws dat we kunnen hebben, maar het is nog te vroeg om de ernst van de hersenschade in te schatten. Dat zal komende week pas kunnen blijken, liet hij weten.

,,Zanardi is een geweldige atleet met een uitstekende conditie. Daarom zal hij wellicht zeer goed op onze therapieën reageren", voegde Scolletta eraan toe. Hij gaf ook aan dat er mogelijk schade is aan het gezichtsvermogen van Zanardi. Daarom is oogartsen om advies gevraagd.

,,De operatie verliep zoals die moest gaan, maar Alex was er echt slecht aan toe", had Oliveri eerder zaterdag gezegd over de operatie van drie uur die hij vrijdag had uitgevoerd aan het gezicht en de hersenen van Zanardi. ,,De situatie is zeer ernstig, wat betekent dat hij kan overlijden."