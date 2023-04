Wordt het een eenzijdige race voor Max Verstappen en Red Bull, of brengen de straten van Bakoe opnieuw chaos?

Het gevoel dat Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan had uitgesproken kwam aan het einde van de zaterdag in Bakoe uit. Die sprintrace is er om meer spektakel te hebben tijdens een Formule 1-weekend, maar volgens de wereldkampioen neemt het ook flink wat spanning weg. Want normaal gesproken ben je op zondagochtend nieuwsgierig naar de verhoudingen in de race en weet je dat die zomaar eens flink af zouden kunnen wijken van het beeld van de kwalificatie. Maar als er op zaterdag een sprintrace is geweest, is wat er op zondag te verwachten valt een stuk voorspelbaarder.

En dat was zaterdagavond aan Charles Leclerc af te lezen. De Ferrari-coureur was van pole position gestart, net zoals hij in de zondagsrace gaat doen. Maar op de zege maakte hij in feite totaal geen kans. Sergio Pérez had er weinig moeite mee hem in te halen en kon onbedreigd naar de acht punten rijden. En dat stemde Leclerc niet al te hoopvol voor de hoofdrace in Azerbeidzjan, voor zover hij dat al was. ,,We kunnen de auto niet veranderen”, verzuchtte hij. ,,De sprintrace heeft bevestigd wat we al dachten: de Red Bull is nog steeds de betere auto in de race.”

En dus gaat iedereen ervan uit dat de Grand Prix van Azerbeidzjan een eenzijdig beeld gaat opleveren. Eentje waarin Verstappen, dit keer startend vanaf P2 waar hij de sprintrace vanaf P3 begon, snel aan Leclerc voorbij gaat en Red Bull ook de vierde race van het jaar wint.

Maar dat is tegelijkertijd wel een scenario gestoeld op een klinisch verloop zonder al te veel gekkigheden. En als er nou íéts niet valt uit te sluiten op het smalle stratencircuit in Bakoe, dan is het chaos. Want dat hebben we de afgelopen dagen al volop gezien. Crashes, rode vlaggen, controverse tussen Mercedes-coureur George Russell en Verstappen en stuurfouten. Een ongeluk zit in Azerbeidzjan in een klein hoekje en dat kan de race ook zomaar eens flink door elkaar schudden.

Nyck de Vries hoopt er stiekem misschien een beetje op. De andere Nederlander op de grid start na zijn mislukte kwalificatie op vrijdag vanaf P19. Maar na een prima sprintrace hoopt hij dat hij de kans krijgt om zijn eerste punten van het seizoen te pakken. Het zegt alles over het verwachte spektakel in Azerbeidzjan. Het zou zomaar eens voor een onverwachte uitslag kunnen zorgen. Misschien hoeft Ferrari de auto dan wel helemaal niet te veranderen voor een verrassende overwinning van Leclerc.

