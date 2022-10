WK-stand Formule 1 | Met recordzege loopt Max Verstappen nóg verder uit

De 25-jarige Verstappen pakte met zijn 34ste grand-prixoverwinning ook het puntenrecord van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton af. De Brit vergaarde in 2019 in totaal 413 punten, Verstappen is op 416 gekomen. Het huidige seizoen telt na Mexico nog twee races.

Verstappen had op Autódromo Hermanos Rodríguez de gewenste start. Hij wist vanaf poleposition op het lange rechte stuk genoeg snelheid te maken om als eerste de bocht in te gaan. Achter hem volgde Lewis Hamilton in zijn Mercedes, die zijn teamgenoot George Russell voorbijging. De Mexicaanse publieksheld Sergio Pérez haalde de coureur van Mercedes ook in en schoof in zijn Red Bull op naar de derde plaats. Die volgorde na de eerste ronde bleef in tact tot aan de finish.