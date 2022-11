WK-stand Formule 1 | Max Verstappen op eenzame hoogte, spannende strijd om tweede plaats

Met video Max Verstappen negeert bevelen en laat Sergio Pérez niet door: ‘Dat moeten jullie me niet meer vragen’

Max Verstappen heeft in de slotfase van de Grand Prix van São Paulo bevelen van zijn team genegeerd. Red Bull Racing had graag gezien dat de wereldkampioen zijn zesde plaats had afgestaan aan teamgenoot Sergio Pérez, die nog volop strijdt om de tweede plek in het kampioenschap.

21:51