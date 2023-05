WK-stand Formule 1 | Max Verstappen domineert in nat Monaco en slaat enorm gat in kampioenschap

Max Verstappen heeft zin in thuisrace: ‘Het is fijn om elke avond naar huis te gaan’

Max Verstappen kijkt uit naar zijn ‘thuisrace’ in Monaco en wijst op het belang van een goede kwalificatie. De wereldkampioen van Red Bull werd vorig jaar derde in de Grote Prijs van Monaco die toen werd gewonnen door zijn ploeggenoot Sergio Pérez. ,,Ik woon in Monaco dus het is fijn om elke avond naar huis te gaan tijdens het raceweekend”, aldus de 25-jarige Formule 1-coureur.