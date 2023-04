WK-stand Formule 1 | Leider Max Verstappen ziet voorsprong in WK-stand slinken

Organisa­tie Formule 1-race Melbourne schrikt van fans op de baan: ‘Het had gruwelijk mis kunnen gaan’

De organisatie van de Grand Prix van Australië in de Formule 1 gaat onderzoeken hoe het kan dat toeschouwers al voor het einde van de race op de baan stonden. Directeur Andrew Westacott zegt in Australische media dat de organisatie alle camerabeelden de komende weken nauwgezet gaat bestuderen. ,,Motorsport is gevaarlijk. Het had gruwelijk mis kunnen gaan”, aldus Westacott, die een groot onderzoek aankondigde.