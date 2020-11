Winnen van pole, Bottas weet hoe moeilijk het is

Door Arjan Schouten



Als vanmiddag vroeger dan normaal om 13.10 uur de lichten doven boven het illustere asfalt van Imola, kijkt de hele wereld naar Valtteri Bottas. De Fin start vooraan de grid in de beste auto van het veld. Maar dat die positie hem nul garanties biedt, weet Bottas beter dan wie ook. Winnen van pole position, het blijkt lang niet zo vanzelfsprekend. Valtteri Bottas greep in Italië gisteren de vijftiende pole uit zijn carrière. Maar van de vorige veertien, wist hij er slechts vijf te verzilveren tot racewinst. Negen keer ging de zege naar een ander, na een pole van Bottas.

Neem dit seizoen, daarin lukte het Bottas alleen bij de openingsronde in Oostenrijk. Bij de tweede race op Silverstone ging Max Verstappen na de pole van Bottas met de zege aan de haal. En op de Nürburgring won Lewis Hamilton onlangs nog na een pole van Bottas. In 2019 een vergelijkbaar scenario voor de Fin die in kwalificaties geregeld een klasse apart is. Drie van zijn vijf pole-positions (China, Spanje, Engeland) eindigden toen in winst voor Hamilton.

De website F1Stats.com houdt een fijn lijstje bij van pole positions without wins. Bottas flirt er vandaag met de top-20 aller tijden, waar hij op gelijke hoogte kan komen met coureurs als David Coulthard, Juan-Pablo Montoya en Mario Andretti die ook allemaal 10 keer niet wisten te winnen van pole. Cijfers die blijkbaar ook bekend zijn bij de gokkantoren, zo kwam Unibet gisteren met een bijzondere optie. Zet 10 euro op winst voor je favoriete coureur en eenmalig krijg je die inleg weer volledig terug als je coureur onverhoopt toch tweede wordt. Gemaakt voor Bottas, die ‘bet’?

Wat wellicht in het voordeel van Bottas kan werken is de bijzondere lay-out van Imola, waar inhalen bijna onmogelijk is. ,,Ik ben er vrij zeker van dat we een behoorlijk saaie race gaan zien. Als je eenmaal door bocht 1 bent, is er nergens nog een plek om in te halen. Eenmaal in bocht 2 kun je amper meer volgen”, vertelde Hamilton al, die van P2 start.

Wil hij Bottas voorbij, dan moet dat met een flitsende start gebeuren. Want eenmaal op snelheid is kort achter elkaar rijden niet eenvoudig meer. ,,Ik zou verbaasd zijn als we een geweldige race gaan zien, maar ik hoop dat ik ongelijk heb.”

Precies daarom noemde Hamilton de kwalificatie van gisteren ‘net zo belangrijk als in Monaco’. Verloor hij de slag om de zege gisteren al? ,,Qua inhaalmogelijkheden wordt deze race minder dan de races die we de laatste weken hebben gehad, maar misschien is er qua strategie nog wel wat mogelijk. Misschien worden we wel verrast.”

Bottas weet wat hem te doen staat, met Hamilton en Max Verstappen kort achter hem. Als een haas vertrekken en nooit meer omkijken. ,,Het wordt een mooi gevecht op een van de langste runs op de kalender richting bocht 1, dus Lewis en Max zullen me ongetwijfeld achtervolgen,” aldus Bottas. ,,Maar P1 is de beste plek om een race te beginnen. Dus kom maar op. Game on!”

Wat Verstappen verwacht, vertrekkend van P3? ,,Laten we hopen dat onze topsnelheid in orde is, ons tempo in de longruns zag er wel goed uit”, merkte Verstappen in de zaterdagtraining. ,,Ik had vooraf verwacht dat de smalle baan een probleem zou zijn, maar dat viel me alles mee. Dus maar eens zien wat er mogelijk is, ik hoop op een toffe race.”

Net als Hamilton en Bottas start Verstappen op mediums. Alexander Albon start van P6 op softs. ,,Een verschillende strategie voor beide auto’s. Hopelijk werkt dat in ons voordeel,” besloot teambaas Christian Horner.

