Williams tot en met 2025 met Mercedes-motoren

10 september Voormalig F1-wereldkampioen Michael Schumacher is vandaag voor een ‘geheime behandeling’ overgebracht naar een ziekenhuis in Parijs. Dat meldt de Franse krant Le Parisien. De Duitser liep in december 2013 zwaar hersenletsel op bij een ski-ongeluk, waarna hij enige tijd in coma lag.