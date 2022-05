Williams-topman over Nyck de Vries in de Formule 1: ‘Hij heeft alles in zich voor een plaats op de grid’

De Vries reed zonder noemenswaardige ervaring 28 rondjes Circuit de Catalunya, was snel en hield uiteindelijk ook vaste coureur Nicholas Latifi nog een fractie achter zich. ,,Hij was snel op tempo, liet zien dat hij over de nodige kennis beschikt wat betreft de banden en zorgde vervolgens ook nog eens voor heel bruikbare feedback. Voor slechts een uurtje in die auto deed hij het heel erg goed”, aldus Robson, die niet heel specifiek in wenste te gaan op de toekomstkansen van De Vries bij Williams.

Volgens Canadese media zit Latifi daar in zijn derde seizoen op de wip, nu hij ervaren nieuwkomer Alexander Albon niet bij kan benen. Mocht het tot een breuk komen dan lijkt De Vries, afgelopen winter ook al in beeld voor een stoeltje, geen onlogische vervanger. Robson wilde echter alleen kwijt dat De Vries een coureur is die best in staat is om tot in de Formule 1 te geraken. ,,Hij heeft alles in zich voor een plaats op de grid. Hij is een heel capabele coureur, maar natuurlijk niet de enige.”