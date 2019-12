Wie sluit het seizoen in stijl af in Abu Dhabi?

Door Arjan Schouten



Als vanmiddag 14.10 uur Nederlandse tijd voor de laatste keer dit jaar de startlichten doven boven de Formule 1-grid, let dan even met extra aandacht op de twee mannen vooraan. En dan vooral op wat Max Verstappen die eerste meters gaat doen op het asfalt van Yas Marina. Want wil hij ergens Lewis Hamilton pijn doen, dan lijkt bij de start de meest voor de hand liggende gelegenheid. Inhalen is geen gemakkelijke opgave op het peperdure circuit in Abu Dhabi, Verstappen weet het. Zeker een Mercedes inhalen is er een vrijwel onmogelijke opgave. ,,Ik moet heel eerlijk zijn, Mercedes hier kloppen wordt gewoon héél erg lastig’’, zo gaf Verstappen al toe. Een lezing die zijn vader en de teamleiding van Red Bull Racing later nog eens herhaalden. ,,Maar natuurlijk ga ik er wel alles aan doen om hier te winnen.’’



Het zou zijn beste seizoen in de koningsklasse van de autosport nog fraaier maken. Winst in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië. Polepositions in Hongarije en op Interlagos. Het was allemaal al sterk genoeg om vanmiddag een grote kans te maken op de derde plaats in het wereldkampioenschap, achter beide Mercedes-coureurs. Charles Leclerc, startend van P3, weet dat hij volgend op elf punten van Verstappen een wel heel briljante middag moet hebben om de Nederlander nog voorbij te gaan. Maar na een wat knullige kwalificatie waarin Ferrari hem de kans op een tweede run in Q2 door de neus boorde, waarschuwde de Monegask Verstappen al. ,,Ik ga in de race heel veel risico nemen. Ik moet wel, wil ik Max nog voorbij in het kampioenschap’’, aldus Leclerc.



Hamilton zal beducht zijn voor de twee jonkies achter zijn kont. Voor het eerst startend van pole sinds de GP van Duitsland wil hij maar één ding: het karwei in stijl afmaken. Hamilton: ,,Ik kijk uit naar het gevecht met Max. En de longruns van Ferrari waren ook indrukwekkend. Dus ik denk wel dat het close gaat zijn tussen ons drieën.’’