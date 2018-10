Welkom in het land van de rijzende Max

Door Rik Spekenbrink



Je kunt hem aanraken, de iconische wit-rode McLaren waarin Ayrton Senna in 1991 wereldkampioen werd. Maar daarvoor zijn de meeste Japanse racefans te schuchter. Ze gaan liever even achter de auto staan voor een snelle foto. Want het was toch maar mooi 'hun' motor die de Braziliaanse Formule 1-legende aan al dat succes hielp. Even verderop op de overvolle fanzone van Suzuka staat een blinkend blauwe Toro Rosso, de huidige afnemer van de Honda-krachtbronnen. Hier zijn zelfs afzetlinten nodig om alle Japanners met hun Canons en Nikons op hun beurt te laten wachten voor een foto.