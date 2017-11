Wehrlein hoopt op stoeltje bij Williams

Het enige andere team waar hij nog een kans maakt is Williams, waar hij eventueel de scheidende Braziliaan Felipe Massa kan opvolgen. ,,Ik ben heel slecht in voorspellen'', zei de 23-jarige Wehrlein in het Braziliaanse São Paulo, waar dit weekeinde de voorlaatste race van het jaar wordt verreden.



Williams heeft diverse opties voor het tweede stoeltje, onder wie Robert Kubica. De Pool heeft al getest voor de Britse renstal en is erop gebrand zijn rentree te maken nadat een zwaar rally-ongeval in 2011 een abrupt afscheid van de Formule 1 betekende.



Wehrlein, afkomstig uit het opleidingsteam van Mercedes, moet het van zijn racekunsten hebben. ,,Als je geen sponsors hebt, is het tegenwoordig onmogelijk een stoeltje te verkrijgen. Als mijn familie nou 5 of 10 miljoen euro kon betalen, dan zat ik goed. Helaas is dat niet het geval.''