Wéér geen pole voor Max Verstappen en Red Bull: ‘We moeten tijd over één ronde vinden’

Door Arjan Schouten



Via nog geen enkele reguliere kwalificatie reikte Max Verstappen dit seizoen tot pole position. Verstappen kwalificeerde als tweede in Bahrein, vierde in Saoedi-Arabië, als tweede in Melbourne en als derde in Miami. Alleen in Imola belandde hij via kwalificatie en gewonnen sprintrace uiteindelijk op pole. Dus dat P1 in Barcelona ook aan zijn neus voorbij ging, vond hij zelf niet zo verrassend.



,,Dit was ook wel een beetje te verwachten’’, meende Verstappen, die Charles Leclerc namens Ferrari al zijn vierde pole van het seizoen zag grijpen. ,,Ze hebben er al heel vaak voor gestaan in de kwalificatie, in zo’n beetje alle kwalificaties zijn ze tot nu toe elke keer de snelste geweest over één ronde. Als je dan ook nog wat tijd wint dankzij updates, is pole redelijk normaal.”