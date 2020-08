Weer één-tweetje voor Mercedes, Verstappen voor zesde keer op rij naar podium

Het paste precies in het plaatje in Wallonië, want zo soeverein als in Spa-Francorchamps was Mercedes nog niet vaak dit jaar. Tegen die controle viel werkelijk niks uit te richten. ,,Misschien is dit niet meteen wat de mensen graag willen zien, maar het zegt wel iets over de mentaliteit van ons team dat we dit week na week weer kunnen presteren. Er wordt ook geen feest gevierd nu, we zijn alweer bezig met de vraag hoe we de volgende race kunnen winnen”, reageerde Hamilton, die zijn leiderspositie in het wereldkampioenschap verstevigde met zijn overwinning, zakelijk. De zesvoudig wereldkampioen heeft 157 punten, 47 meer dan Verstappen, die op zijn beurt weer 3 punten boven Bottas staat.



Het liep zoals Verstappen vooraf al aankondigde: naar het podium, champagne spuiten en weer naar huis. ,,Het was een beetje een saaie middag, niet heel erg interessant natuurlijk”, bekende Verstappen. ,,Ik had weinig te doen. Kon Mercedes niet echt bijhouden, als ze pushten. En m’n banden waren in het slot ook niet zo best meer, dus die moest ik een beetje sparen.”



Nee, genoten had Verstappen niet van het rondje op wat hij toch vaak zijn lievelingscircuit noemt. ,,Het was een beetje eenzaam. Maar meer dan P3 was sowieso ook niet mogelijk geweest hier”, klonk het realistisch. ,,Misschien was het niet de meest bevredigende derde plaats, maar ik ben er wel tevreden mee.”