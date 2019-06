Wedstrijdleiding bestraft Verstappen niet: overwinning in Oostenrijk blijft staan

Verstappen en Leclerc moesten zich om 18.00 uur bij de wedstrijdleiding melden om de actie te bespreken. Daarna duurde het nog bijna twee uur voordat de stewards met de beslissing kwamen.



,,Auto 33 (Max Verstappen red.) wilde auto 16 (Charles Leclerc red.) inhalen door hem uit te remmen. Auto 33 kwam daarbij naast auto 16 in de bocht en had de volledige controle over de auto. Beide auto's gingen tegelijk de bocht in, terwijl er te weinig ruimte was. Daarbij kwam het ook tot contact tussen de auto's. We vinden niet dat één coureur voornamelijk of volledig de schuldige was voor dit incident en daarom vinden we dit een race incident”, luidt de verklaring van de stewards.



,,Dit is racen. Dit is hoe racen zou moeten zijn”, reageerde Verstappen bij de Britse tv. ,,Ik heb er drie uur moeten wachten, maar ik ben heel erg blij.” Vlak na de race zei de zesvoudig Grand Prixwinnaar al: ,,Als dit al niet meer mag, waarom zou ik dan nog in de Formule 1 zitten? Dat is hard racen. Anders moeten we lekker thuisblijven.”



Vader Jos was na de jurybeslissing dolblij. ,,We hebben vandaag twee keer gewonnen. Op én naast het asfalt.” Leclerc feliciteerde Verstappen ook. ,,Ik heb alles gegeven. Teleurgesteld, maar we konden niet veel dingen beter doen. Max gefeliciteerd.”