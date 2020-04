‘Wat Ferrari doet, is leven in ontkenning’

Er is nog geen race gereden, dit jaar. En dat doet pijn, bij de Formule 1-teams. Vooral bij de kleintjes, die het ergste vrezen en grote financiële maatregelen wensen. Maar dat is natuurlijk tegen de haren in strijken bij grote spelers als Ferrari. Niet voor niets presenteerde de FIA vandaag een noodmaatregel, om zelf sneller belangrijke knopen door te hakken.

Door Arjan Schouten



De oorlog op het asfalt is verplaatst naar de krantenkolommen. En naar de vele conference calls, waarin met oneindig lang overleggen wordt geprobeerd om tot een gezamenlijke overlevingsstrategie te komen voor Formule 1. Drive to Survive, zo luidt de titel van de Netflix-docu die al twee seizoenen lang over de koningsklasse wordt gemaakt. Maar juist dat rijden lukt nu niet. En daarmee komt automatisch ook het overleven in het gedrang.



Liberty Media kwam de noodlijdende teams al te hulp door wat wedstrijdpremies voor later dit jaar voortijdig over te maken. In het besef dat ze alle teams nodig hebben, als straks het WK eindelijk weer van start zou kunnen gaan. Want het corona-spook richt schade aan bij de teams. McLaren, Williams, RacingPoint, Renault, Haas, allemaal hebben ze al medewerkers met verlof gestuurd of gekort op salaris.

Budgetcap

Maar het vervroegde uitbetalen van premies helpt slechts op de korte termijn. En wordt er straks weer geracet, dan dekt dat ook niet meteen alle kosten. In deze crisis wordt nóg helderder dat het Formule 1-circus een gigantische geld slurpende machine is, die spoedig veel duurzamer dient te worden. Daar waren de teams het voor deze crisis ook al over eens, dus werd er een budgetplafond overeengekomen. De jaarlijkse limiet kwam op 175 miljoen dollar, ruim 160 miljoen euro. Dat leek vorig jaar een redelijke afspraak, maar toen kwam corona. En dus besloten de teams vorige week om te onderhandelen over het nog wat verder laten zakken van de budgetcap richting 150 miljoen dollar, met mogelijk trapsgewijs een verdere verlaging in de volgende jaren.

Maar het was niet toevallig Ferrari-teambaas Mattia Binotto die in de Britse Guardian deze week toch even zijn ongenoegen uitte over dit voornemen. Volgens hem kan een verdere verlaging voor Ferrari niet bereikt worden zonder ‘aanzienlijke opofferingen’, ontslagen dus. ,,En we willen niet in de positie worden gebracht om naar andere opties te kijken om ons race-DNA in te zetten.’’

Dreigen

Volledig scherm Mattia Binotto © BSR Agency Lees die opmerking maar als een waarschuwing. De zoveelste van de Italianen, er als enige bij in de Formule sinds 1950. Krijgen ze hun zin niet, dan stappen ze uit de sport, zo beweerden ze al zo vaak bij onenigheid. Met een statement werd dit dreigement alweer wat afgezwakt. Maar simpelweg de kosten lineair verlagen, vindt Binotto zelfs nu de sport geplaagd wordt door een pandemie geen goed plan. ,,Dit is niet het moment om haastig te reageren, omdat het risico bestaat dat er dan beslissingen worden genomen zonder alle gevolgen duidelijk te evalueren.’’



Volgens Binotto - die eerder al bijval kreeg van Christian Horner, teambaas van die andere schatrijke stal Red Bull Racing - moet Formule 1 er voor de uitstraling en de sponsors alles aan blijven doen om het kroonjuweel van de autosport te blijven. ,,Gaan we de kosten buitensporig beperken dan lopen we het risico dat we niet meer de meest prestigieuze categorie blijven, maar steeds meer richting de lagere categorieën opschuiven.’’

Logische woorden uit de mond van een man die aan het roer staat bij een iconisch Italiaans racemerk met meer dan genoeg vet op de botten. Maar hij hoeft met zijn argumenten niet op begrip te rekenen bij de worstelende teams in het middenveld en de achterhoede. Net als dat voorstel van Red Bull-teambaas Horner, die de kleine teams liever tegemoet wil komen met het beschikbaar stellen van overjarige onderdelen in plaats van een nog striktere budgetcap. De solidariteit is ver te zoeken en dat steekt.

Volledig scherm Zak Brown © BSR Agency ,,Ik weet bijna niet wat ik op al die woorden moet zeggen’’, zo reageerde McLaren-teambaas Zak Brown tegenover een aantal journalisten, toen hem tijdens een videocall werd gevraagd naar een reactie op de uitlatingen van Binotto. ,,Ik denk dat we allemaal erkennen dat we door de grootste crisis heen gaan die we in de moderne tijd meegemaakt hebben. En om dan op te gaan roepen tot kalmte en niet snel handelen, dat lijkt me een kritieke fout.’’



Ferrari en ook Red Bull zouden de ernst van de situatie wat meer in moeten zien, volgens Brown. Want nu lijkt het alsof ze zich alleen druk maken om hun eigen positie en niet om het voortbestaan van de sport. ,,Wat Ferrari doet, is leven in ontkenning. Elke premier, president of CEO op deze wereld zou haast willen maken om deze kwestie frontaal aan te pakken. Nu even de tijd nemen is wat mij betreft een heel matige strategie voor leiderschap.’’

Wat Brown betreft mag het steeds weer terugkerende dreigement van Ferrari dus best eens in de praktijk gebracht worden. Volgens hem gaat de sport sowieso kapot als er straks nog maar twaalf, veertien of zestien auto’s op de grid overblijven. Maar achttien is volgens hem veilig. Met andere woorden: er is volgens de McLaren-teambaas ook een toekomst zonder de twee rode bolides van Ferrari.

Noodmaatregel