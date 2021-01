Waar blijft die krabbel van Hamilton? ‘Lewis zou moeten weten dat zélfs hij vervangbaar is’

Podcast | ‘De laatste is mooi, maar Max wil straks vooral de eerste winnen’

13 december Het F1-seizoen zit erop. Max Verstappen won de laatste Grand Prix in Abu Dhabi met overmacht. Hij eindigde als derde in de WK-stand achter Hamilton en Bottas. In deze Pitstop praten Arjan Schouten en Etienne Verhoeff over de waarde van deze overwinning, de rentree van Hamilton op de grid, de toekomst van McLaren, de rol van Albon, de proefrondjes van Alonso en een Nederlander in een Mercedes.