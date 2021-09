Waanzinnig weekend met Verstappen in Zandvoort: ‘Jullie hele land is gek geworden’

Nyck de Vries: Eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1

14:50 Nyck de Vries is vooral vereerd dat zijn naam wordt genoemd als toekomstig coureur in de Formule 1. Maar hij weet niet of het doorgaat en bij welk team, liet hij weten bij Ziggo Sport. ,,De tijd zal leren of er een stoeltje in de Formule 1 uitrolt, maar het zijn wel bijzondere tijden.”