Vrouwelijke bezoekers Formule 1-race op kont geslagen en in borsten geknepen

Het was een topdag, maar dronken mannen hebben de ervaring wel verpest, zegt Robyn van Gorsel, die dit weekend met haar ouders bij de Grand Prix in Oostenrijk was. ,,Ik werd constant nagefloten en aangegaapt door dronken mannen.”



De in Amsterdam woonachtige Oosterhoutse weet niet hoe het er normaal aan toegaat tijdens de Formule 1-races, want dit was haar eerste. Maar dit had ze niet verwacht. ,,Ik vier carnaval, ga regelmatig naar NAC, ook met een groep meiden. We zijn nog nooit lastiggevallen. Laatst bij Willem II zaten we in het vak bij hooligans, nergens last van gehad. Maar gisteren was het opvallend hoe vaak ik lastig werd gevallen. Geen idee hoe dat kan, waarom het nu zoveel was en zo heftig.”