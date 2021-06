Voortijdige exit Verstappen na crash, werk aan de winkel voor Red Bull

Verstappen was bezig aan een run op de harde compound, toen hij in het laatste gedeelte een bocht miste en een confrontatie met de muur niet kon voorkomen. De RB16B moest vervolgens van het asfalt worden getakeld, omdat de leider in de WK-stand hem niet in zijn achteruit kreeg. Verstappen is zeker niet de eerste die het in bocht 15 lastig kreeg dit weekend. De ene na de andere coureur was genoodzaakt de uitloopstrook mee te pakken, maar ook Charles Leclerc belandde op dit punt al in de muur.



Door zijn crash miste Verstappen flink wat kostbare trainingstijd richting de kwalificatie (14.00 uur), al was de stemming een dag eerder nog uiterst goed in het Red Bull-kamp. De tijden leken in VT3 bovendien niet heel representatief, met Pierre Gasly op P1 in zijn Alpha Tauri. Achter hem volgden Sergio Pérez, Lewis Hamilton en de twee Ferrari's. Verstappen zakte uiteindelijk af naar P15, maar dat zal niet zijn grootste zorg zijn.