Voormalig Formule 1-coureur Philippe Streiff (67), die verlamd raakte bij zwaar ongeluk, overleden

Voormalig Formule 1-coureur Philippe Streiff is op 67-jarige leeftijd overleden. De Fransman zag in 1989 abrupt een einde aan zijn carrière komen door een zwaar ongeval, waarbij hij verlamd raakte.

Streiff reed tussen 1984 en 1988 in totaal 53 grands prix. Hij reed voor Renault, Ligier, Tyrrell en AGS. Zijn enige podiumplaats behaalde hij in 1985 met een derde plaats in de Grand Prix van Australië. In aanloop naar het seizoen van 1989 ging het mis toen hij met zijn AGS crashte in het Braziliaanse Jacarepagua.

Hij zat sindsdien in een rolstoel en spande zich in voor een meer leefbare wereld voor personen met een handicap. Ook adviseerde hij de Franse overheid over het verbeteren van de veiligheid op de openbare weg

In 1993 riep Streiff het jaarlijks kartingevenement van Bercy in het leven. Later opende hij Streiff Kart, een kartingcentrum net buiten Parijs.

,,Het doet mij verdriet te horen dat Philippe Streiff is overleden”, reageerde Formule 1-baas Stefano Domenicali, op Twitter. ,,Hij heeft zijn leven lang ongelooflijk veel lef en vastberadenheid getoond. De manier waarop hij zijn ongeval te boven kwam en zijn leven weer opbouwde was inspirerend. Wij betuigen allen onze deelneming aan zijn familie in deze droevige tijd.”

Ook oud-teamgenoot Martin Brundle reageerde. ,,Triest om dit te horen over Philippe. Aardige vent, en zeer stijlvol in en ook naast de auto. Ik herinner me die dag nog goed toen we aan het testen waren in Rio en hij crashte. De rode vlag gevolgd door de medische helikopter. Andere tijden.”

