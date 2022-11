Vooraan gestarte Kevin Magnussen spreekt van ‘geweldige ervaring’, Haas heeft duo voor 2023 rond

Voor het eerst in zijn carrière mocht Magnussen bij de Braziliaanse sprint vooraan starten. De 30-jarige Deen kende in zijn Haas een goede start en wist Max Verstappen aanvankelijk voor te blijven, maar even later was er geen houden meer aan. De auto's van Red Bull, Mercedes, Ferrari en ook Lando Norris kwamen voorbij. Eindresultaat van een onvergetelijke dag: één WK-punt. ,,Het was een geweldige ervaring om hier op pole te starten. Ik kwam de eerste ronde door, daarna was de rest gewoon te snel. Desondanks was het een goede dag", aldus Magnussen bij Viaplay.

,,Het is één punt, dat is een positieve uitslag voor ons”, gaat Magnussen verder. Het team van Haas strijdt met AlphaTauri om de achtste plaats in het constructeurskampioenschap en het verschil wordt hierdoor twee WK-punten. ,,We zijn er nog niet, maar dit kunnen we zeker goed gebruiken.”

Verder dan P8 kwam Magnussen dus niet, maar teambaas Günther Steiner was hoe dan ook trots op zijn rijder. ,,Ons doel was om in de punten te eindigen. Dat is er uiteindelijk één geworden, maar dat was het beste wat we konden doen tegen de grote jongens", zei de Italiaanse Amerikaan.



Magnussen start morgen als achtste bij het hoofdnummer met Mick Schumacher in de andere Haas op de twaalfde plek. Of het reëel is dat beide coureurs met nog een paar extra punten op zak Brazilië verlaten? ,,Als iedereen de finish haalt, is dat niet heel realistisch. Maar als er vooraan wat wrijving ontstaat weet je het maar nooit. Alles is mogelijk.”

Volledig scherm Kevin Magnussen met Max Verstappen en George Russell in zijn nek. © REUTERS

Duo voor 2023 rond

Als laatste team in de Formule 1 heeft ook Haas het rijdersduo voor volgend seizoen rond. Teambaas Steiner zei na de sprintrace in Brazilië dat volgende week bekend wordt wie in 2023 de teamgenoot is van de Deen Kevin Magnussen, die over een doorlopend contract beschikt. Het gaat tussen de Duitse coureurs Mick Schumacher en Nico Hülkenberg.



,,We hebben een besluit genomen”, zei Steiner. ,,We zijn de details aan het uitwerken en maken het in de loop van volgende week bekend. Ik verklap niet op welke dag, want dan gaat iedereen daarop zitten wachten. Maar het wordt volgende week duidelijk.”



De andere negen renstallen in de Formule 1 hebben hun bezetting voor volgend jaar ook al rond, al moet de Amerikaan Logan Sargeant formeel nog wel zijn zogeheten superlicentie krijgen voordat hij mag gaan racen bij Williams. Met tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) en Nyck de Vries (AlphaTauri) rijden in 2023 twee Nederlandse coureurs in de Formule 1.

Volledig scherm Kevin Magnussen met Mick Schumacher achter zich. © AFP

