'Voor een kaartje op die boot verderop betaal je 55.000 euro, decadente zooi’

Rik Spekenbrink



Geroutineerd werpt Robin Bleekemolen (11) het touw van de kleine ‘Half Moon’ om het anker van de grote ‘Half Moon’. Ze is met haar zus en opa Michael met het kleine bootje meegevaren om de verslaggever op te pikken aan de andere kant van de haven van Monaco. ,,Normaal zouden we hier nu niet kunnen varen”, legt kapitein Bleekemolen onderweg uit. ,,Dan krioelt het van de boten. Maar kijk: allemaal lege plekken.”



Even later vertelt hij op het dek van zijn boot trots over de eerste kartavonturen van zijn kleindochter (‘Ik vind het spannend, maar ze gaat hard en wil hier over tien jaar ook racen’), zijn dertig races in Monaco (‘Het is altijd rijden met het mes tussen de tanden’) en zijn nog immer voortdurende carrière (‘Eigenlijk moet ik ophouden met die onzin, maar het is mijn leven’).