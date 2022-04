Voor de agenda: op deze tijden komt Max Verstappen dit Formule 1-weekend in actie

Mede daarom is de sprintrace van eminent belang voor de wereldkampioen. Bij die wedstrijd over 100 kilometer zijn meer punten voor het WK te verdienen dan vorig jaar. De winnaar verdient nu 8 punten - 5 meer dan in 2021 - en de nummers 2 tot en met 8 krijgen ook punten, aflopend van 7 naar 1.

Grote vraag voor komend weekend is of Ferrari de overmacht uit Azië en Australië meeneemt naar Europa en of het een rood feestje wordt in Ferrari-bolwerk Monza? Vrijdagmiddag in de eerste vrije training lichten Leclerc en Carlos Sainz ongetwijfeld een eerste tipje van de sluier op als om 13.30 uur het F1-weekend wordt afgetrapt. Daarna is, aan het einde van de middag (vanaf 17.00 uur) de kwalificatie, waarin de startvolgorde voor de sprintrace van en dag later wordt bepaald.