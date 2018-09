Volop perspectief, maar redt zijn motor het?

Podium

Nu wil iedereen een ‘clean start’. Ook Verstappen, die dondersgoed weet dat hij op het circuit met 23 bochten in Singapore startend vanaf plaats twee gewoon een flinke kans maakt op het podium. Nee, Singapore is geen Monaco. De rechte stukken zijn er wat langer, de gemiddelde snelheid ligt er hoger. Maar wel is Verstappen in zijn RB14 elk rondje weer sneller dan de Mercedessen en Ferrari’s in een flink aantal bochten, waar hij het gebrek aan motorvermogen op de rechte stukken enigszins kan compenseren.

De titel is voor Verstappen nooit in beeld geweest, wat maakt dat hij zonder reserves de race in kan vliegen. ,,Als ik een meter op Lewis kan nemen bij de start en aan de leiding kan komen, dan bestaat er een goede kans op de zege. Want dit is een baan waar je niet makkelijk ingehaald kan worden’’, beseft Verstappen. ,,Natuurlijk moet ik dan nog wat geluk hebben met safety cars en zo, maar ik kan zeker zeggen dat ik mezelf in de perfecte positie heb gebracht om het te gaan proberen.’’

Wat wel een groot vraagteken blijft, is die Renault-motor achterin zijn auto. De Limburger mopperde zich helemaal suf de laatste twee dagen. De energiebron bleef maar sputteren, op gelukkig die ene razendsnelle run in Q3 na. Maar ook daarna speelden de motorproblemen nog even op, waardoor hij wellicht wel zijn eerste poleposition ooit heeft gemist in Singapore.



,,Normaal gesproken schroeven we de motor toch altijd wat terug voor de race, omdat je dan met wat minder vermogen rijdt. Het is vooral wanneer we echt tot op de limiet pushen, dat we problemen ondervinden’’, legde Verstappen gisteren uit. ,,In de longruns hadden we vrijdag geen problemen. En als ie klapt, tja dan klapt ie. Daar doe ik toch niets aan. We zien het wel.’’



