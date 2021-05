Vlagzwaaier Serena Williams: Inspirerend om Max aan het werk te zien

Verstappen zelf jubelde natuurlijk ook na een historische racemiddag voor hem én de Nederlandse autosport. ,,Dit is zo speciaal. Het was een prachtige race, die veel rondes telde en waarin ik telkens gefocust moest blijven. Dit is heel cool.”



Nog voor de race was er voor Verstappen de meevaller dat polesitter Charles Leclerc niet kon starten. Tijdens de wedstrijd hielp het team van Mercedes de Limburger nog een handje, toen de pitstop van naaste achtervolger Valtteri Bottas in het honderd liep. ,,Je weet nooit wat hier gaat gebeuren. Het was vanmiddag goed op de banden letten en een goed moment voor de pitstop vinden. We waren altijd in controle. Als kind keek ik al naar deze Grand Prix, dus ik ben erg trots. Maar ik denk ook alweer vooruit. Het is nog een lang seizoen.”