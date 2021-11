Vijf zinderende ontknopingen: dit zijn de voorgangers van clash Verstappen vs Hamilton

Aftellen naar Saoedi-Ara­bië: zo stevenen Max Verstappen en Lewis Hamilton af op bloedstol­len­de finale

Nog twee races te gaan in dit bloedstollende F1-kampioenschap, met slechts acht punten verschil. Over het wapengekletter dat u mag verwachten van de knetterende finale in Jeddah en Abu Dhabi, in de jacht op de laatste punten.

28 november