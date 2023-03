Vier botbreuken en tóch stapte Lance Stroll in F1-auto: ‘Pas op met heroïsch maken van wat een zwakte is’

Podcast Formule 1 | ‘Red Bull en Max Verstappen lopen niet weg voor favorieten­rol’

Rondjes rijden in Bahrein met verf op de auto, sidepods, invallers, wisselende banden. Drie dagen lang waren de teams en coureurs in de Formule 1 aan het wennen aan hun nieuwe wagens. Maar het is slechts warmdraaien. In de AD F1 Podcast Pitstop proberen Marijn Abbenhuijs, Arjan Schouten en Etienne Verhoeff toch wat conclusies te trekken.