Vettel kijkt uit naar verbeterde Ferrari in Grand Prix van Spanje

,,We zijn in Spanje (over twee weken de volgende Grand Prix red.) niet de favoriet”, zegt Vettel na afloop van de race. ,,Maar we hebben goede hoop. Er komen een paar updates aan, die cruciaal zijn, en we kijken uit naar een soepel weekend, want dat zijn de eerste vier races absoluut niet geweest.”



Vettel geeft aan dat vooral zijn eerste stint, op de zachte banden, er voor heeft gezorgd dat hij niet voor de overwinning kon vechten. ,,Ze waren te koud en toen beschadigde ik ze. Daarna werden ze warm, maar waren ze beschadigd. Er was geen moment waarop die banden voor mij werkten. Ik was oncomfortabel en niet consistent.”