Vettel gediskwalificeerd: Hamilton loopt verder uit op Verstappen

Fysiek herstelde Max Verstappen zwijgt over Hamilton: ‘Doe niet mee aan de mediahype’

28 juli Max Verstappen keert komend weekend in Hongarije weer terug op het circuit nadat hij op Silverstone crashte na een touché met Lewis Hamilton. Media wereldwijd gingen los over de crash én de eventuele gevolgen daarvan. De rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton kreeg een compleet nieuwe dimensie. Zinnen Verstappen en Red Bull in Hongarije op wraak?