Vettel feliciteert Hamilton: ‘De beste coureur van onze generatie’

Voorbeschouwing Pole verloren, maar wat kan Verstappen in de race?

10:11 Hij moest pole position aan Lance Stroll laten, waar hij zwaar van baalde. Maar verloren is het raceweekend in Turkije nog allerminst voor Max Verstappen, startend van de eerste startrij met beide Mercedessen verder naar achteren. ,,Hopelijk kunnen we in de race laten zien waar we hier écht toe in staat zijn.’’