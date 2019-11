Vettel en Hamilton verbaasd over power Verstappens auto

Maar even later bleken Vettel (tweede in de kwalificatie) en Lewis Hamilton (derde) serieus verbaasd over de hoge topsnelheid van de Nederlander, vooral in het laatste snelle deel van het circuit. Vettel: ,,Ze hebben dezelfde motor als in Amerika, voor zover ik weet. Die kan dus eigenlijk niet verbeterd zijn.” En de wereldkampioen: ,,Natuurlijk ben ik ook verrast. Volgens mij hadden ze de laatste keer geen voorsprong op ons qua topsnelheid, nu wel. Tegelijkertijd hebben ze niet ingeleverd qua downforce, want in het bochtige middengedeelte was Max nog steeds het snelst. Misschien komt het doordat São Paulo op hoogte (zo’n 750 meter, red.) ligt, geen idee.” Vettel was de sessie overigens begonnen met de opmerking dat Verstappen de kwalificatie eerlijk had gewonnen, iets wat hij direct na afloop ook al zei. Maar hij liet het niet na even terug te prikken, nadat Verstappen twee weken geleden in Amerika Ferrari had beschuldigd van vals spel. Die uitspraak deed veel stof opwaaien. Niet dat de sfeer tussen de twee gespannen was, er werd volop gelachen in de persconferentie.