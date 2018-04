Vettel: Dat ik alles onder controle had was een leugen

,,Met nog zo'n tien rondes te gaan, zei ik op de radio dat ik alles onder controle had. Dat was een leugen. Er was helemaal niets onder controle. Toen ik hoorde welke rondes Valtteri reed, wist ik dat ik dat niet kon doen. Ik rekende het uit en dacht hij me zou inhalen", vertelt Vettel.



,,Toen ze bij Mercedes naar de medium band gingen, dacht ik 'schaakmat..', want wij zouden oorspronkelijk nog een keer moeten stoppen", gaat Vettel verder. ,,Van dat plan weken we af en ik probeerde de banden zo goed als het kon te sparen. Dat lukte ternauwernood."

Vettel won daardoor zijn tweede Grand Prix van het seizoen en heeft al een kleine voorsprong op Lewis Hamilton. Van de zeventien coureurs die ooit de eerste twee races van het seizoen wonnen, veroverden uiteindelijk dertien rijders ook de wereldtitel in dat jaar. ,,Wel het is duidelijk dat we nog een heel heel lange weg te gaan hebben", zegt Vettel als hij geconfronteerd wordt met die statistiek. ,,Michael (Schumacher red.) zal vast de laatste zijn geweest die de eerste twee won namens Ferrari. Het is geweldig gegaan, maar er wacht ons nog een heel lang seizoen. Het is belangrijk om sneller te worden en sneller te blijven."