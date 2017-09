Vettel als laatste van start, gevoelige tik in strijd om WK

,,Het voelt alsof ik geen turbo heb'', meldde de Duitse viervoudig wereldkampioen aan het team door de boordradio, waarna hij terugkeerde in de garagebox en niet meer naar buiten kwam op het circuit van Sepang.



De Brit Lewis Hamilton kan profiteren van de tegenslag van Vettel. De Britse coureur van Mercedes leidt in het kampioenschap met 28 punten voorsprong op Vettel en heeft morgen in de race een uitgelezen mogelijkheid verder uit te lopen, zeker nu hij zijn vierde pole op rij in Maleisië pakte. Het WK telt na Maleisië nog vijf Grands Prix.