Vervolg Dutch Grand Prix na 2025 niet vanzelfsprekend: ‘Nog geen gesprekken gevoerd’

Het is niet vanzelfsprekend dat de Dutch Grand Prix in Zandvoort na 2025 ook nog op de kalender staat van de Formule 1. Dat is sterk afhankelijk van de keuzes die het management van de koningsklasse in de autosport gaat maken, zegt directeur Robert van Overdijk van circuit Zandvoort.

,,We hebben nog geen gesprekken hierover gevoerd, omdat FOM (Formula One Management) er zelf ook nog niet uit is. In 2025 lopen heel veel contracten met circuits af en moet FOM gaan verzinnen hoeveel races ze bijvoorbeeld nog in Europa willen”, weet de directeur.

Lees ook:

• Max Verstappen: ‘Wie één keer mag winnen, als ik niet zelf kan winnen? Alonso, hij blijft een beest’

• Lewis Hamilton verwacht dat Max Verstappen record afpakt: ‘Hij heeft nog een heel lange carrière voor zich’

De Formule 1 is momenteel zeer populair. Er is wereldwijd veel interesse om een grand prix te organiseren en de Formule 1 wil graag op alle continenten aanwezig zijn. De teneur is dat het aantal races in Europa zal verminderen. ,,Er moet eerst duidelijk zijn hoeveel Europese races na 2025 op de kalender blijven en of er wellicht een roulatiesysteem komt, waarvan het gevolg kan zijn dat Zandvoort niet ieder jaar op de kalender staat”, zegt Van Overdijk.

,,In theorie kan FOM ook nog zeggen dat ze het na 2025 wel gezien hebben met Zandvoort. Pas als al die variabelen bekend zijn, kunnen wij erover gaan nadenken hoe wij erin staan. Dus vandaar dat ik het niet als een vanzelfsprekendheid beschouw dat na 2025 de Formule 1 nog steeds te zien is in Zandvoort.”

We streven naar 100 procent duurzaam­heid in 2025 en dat betekent onder meer dat niemand dan nog in de auto naar het circuit komt

De Dutch Grand Prix staat in ieder geval nog tot en met 2025 op de kalender. ,,Dat staat vast. We hebben hier een uniek evenement neergezet dat alom wordt geprezen. We laten veel meer dan alleen autosport zien. Ik hoorde teambaas Christian Horner van Red Bull vorig jaar zeggen dat hij voor zijn gevoel vier dagen in een nachtclub had gezeten”, aldus de circuit-directeur, verwijzend naar de uitbundige sfeer op de tribunes na de winst van Max Verstappen.

,,We willen het niet zozeer groter maken of spectaculairder, maar ons onderscheiden in de fanbeleving en duurzaamheid. We streven naar 100 procent duurzaamheid in 2025 en dat betekent onder meer dat niemand dan nog in de auto naar het circuit komt”, aldus Van Overdijk.

‘Funtax’

De Dutch Grand Prix is niet blij met een voorstel van de gemeente Zandvoort om een vermakelijkheidsbelasting in te voeren. Om de kosten van de gemeente te dekken, moet de organisatie voor iedere bezoeker van het Formule 1-evenement 3 euro afdragen. Het komt neer op een bedrag van 900.000 euro. ,,Wij zijn het er niet mee eens, want we vinden dat we juist heel veel geld komen brengen met dit evenement en daar kan de gemeente nog jaren op teren’’, zegt Van Overdijk.

Volledig scherm Jan Lammers en Robert van Overdijk. © ANP

Toch zal de organisatie van het racespektakel, dat eind augustus weer meer dan 315.000 bezoekers ontvangt, zich erbij neerleggen als de gemeenteraad het voorstel voor de ‘funtax’ overneemt. ,,We gaan er niet over en hebben er niets over te zeggen, dus als die belasting wordt ingevoerd, hebben we dat te slikken’’, zegt Van Overdijk. ,,We snappen dat Zandvoort een relatief kleine gemeente is die kosten maakt en dat zij ons behandelt als iedere andere partij, maar wij betalen liever niet, omdat de Formule 1 de gemeente ook veel extra geld heeft opgeleverd. Al die duizenden mensen die een kaartje kopen, komen hiernaartoe om geld uit te geven.’’

Van Overdijk kon bij een persmeeting op het circuit nog even aan de economische groei memoreren die de Formule 1 de regio heeft gebracht. Volgens de directeur is uit onderzoek gekomen dat vorig jaar de extra omzet voor de regio om en nabij de 25 miljoen euro bedroeg en dat er 147 banen zijn bijgekomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.