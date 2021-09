Verstappens opdracht in Monza: de McLarens afschudden en dan een gat trekken

VoorbeschouwingMax Verstappen start na een meevaller vooraan in de GP van Italië, waar hij nog nooit het podium haalde. De ideale uitgangspositie in Monza, maar het gevaar komt van twee kanten. In zijn nek hijgen twee rappe McLarens, meteen daarachter staat WK-concurrent Lewis Hamilton.

Door Arjan Schouten



Als vanmiddag om drie uur de startlichten doven boven Autodromo di Monza geniet Max Verstappen het meest optimale uitzicht van het veld. Een unicum bij de Italiaanse GP, waar hij zo weinig geluk kende. Door een meevaller (polesitter Valtteri Bottas gaat naar achteren vanwege een gridstraf) en een mislukte start in de sprintrace van Lewis Hamilton belandde Verstappen op pole voor het hoofdnummer. ,,Niet de uitkomst waar we op hoopten, maar er valt nog genoeg te winnen”, kondigde Mercedes-teambaas Toto Wolff alvast aan. ,,We moeten strategisch gaan bepalen wat onze opties zijn om onze punten alsnog te maximaliseren.”

Quote Belanden we in dezelfde situatie dan levert dat Max een heel eenvoudige overwin­ning op Mercedes-topman Andrew Shovlin Want er schuilt voor Mercedes een flink probleem in het buffertje tussen Hamilton die start van P4 en Verstappen op P1: de twee McLarens. Vanwege wielspin bij de start kreeg Hamilton Daniel Ricciardo en Lando Norris gisteren over zich heen in de sprintrace. En in de 18 rondjes kwam hij er niet meer terug langs. ,,Als we daar gisteren mee worstelden, wordt dat nu opnieuw een uitdaging”, vreest Mercedes-topman Andrew Shovlin. ,,Belanden we in dezelfde situatie dan levert dat Max een heel eenvoudige overwinning op.”

Tegelijkertijd geloven ze bij Red Bull Racing niet zo in dat scenario. ,,Lewis komt echt nog wel naar voren”, verwacht Verstappen. Lukt dat niet direct op het asfalt, dan wel op strategie. ,,We moeten allemaal een pitstop maken en met een undercut is hij er dan sowieso wel één voorbij. Ze kunnen niet beiden reageren.”

Blijft de vraag hoe rap Mercedes die klus weet te klaren. Is Verstappen dan al gevlogen? Is zijn tempo in de longruns zo sterk dat hij een gat met Hamilton weet te slaan? ,,Mercedes heeft qua tempo echt nog wel wat voor op ons hier”, meent de Nederlander. ,,Maar dat weten we, dat gaat niet veranderen. We gaan gewoon doen wat we kunnen doen.”

Volledig scherm Max Verstappen en Daniel Ricciardo. © AP

En dat is in de eerste plaats goed vertrekken en uit de problemen blijven in bocht 1 en 2, met de McLarens in zijn nek. ,,Als ik er maar voor blijf in die eerste twee bochten, dan zijn ze voor mij geen bedreiging in de race”, gelooft Verstappen. ,,En dan moet ik hopen dat ik een gat kan creëren, want dat heb ik sowieso nodig later in de race.”

,,McLaren gaat sowieso een factor zijn in wat op voorhand een fascinerende race belooft te worden”, verwacht teambaas Christian Horner. ,,Er zal veel worden gediscussieerd over bandenkeuze vooraf. Wordt het een éénstopper? Stoppen we twee keer? De strategen gaan hun geld verdienen, voorafgaand aan deze GP. Maar het belangrijkste wordt toch die start. Monza staat bekend om incidenten in de eerste bocht. Dus ligt daar de focus op. Daar moeten we ‘clean’ doorheen, zodat we onze positie op de startgrid optimaal kunnen benutten.”