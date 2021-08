Verstappen zwaar de dupe in Hongarije, Hamilton neemt leiding in WK-stand over

Iris (36) zweert bij koopzegels: ‘Geen bank die zo veel rente geeft’

30 juli Vrijwel elke Nederlander heeft een spaarkaart in de portemonnee. Of je nu spaart voor gratis koffie, Air Miles of korting bij de bouwmarkt: de mogelijkheden zijn oneindig. Deze vrouwen speuren winkels en het internet af op zoek naar de beste acties. Ze geven een inkijkje in hun eigen spaarmethodes. ,,Het is een sport om zo min mogelijk te betalen.”