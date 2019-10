Verstappen zesde na vroege lekke band in Mexico, Hamilton moet wereldtitel uitstellen ondanks winst

Verstappen kwam nog goed weg bij de start, maar in de eerste bochtencombinatie raakte hij Hamilton, waarna het duo door het gras schoot. Verstappen verloor daarbij de meeste tijd en kwam ook achter Bottas terecht. Bij een inhaalactie kwam hij de Fin wel voorbij, maar de coureur van Mercedes tikte daarbij de rechterachterband van Verstappen aan. Deze werd daardoor aan stukken gereten en Verstappen viel helemaal terug tot de laatste plek. Na de pitstop probeerde hij terug te keren in de top-10, maar dit ging langzaam, mede door het gebrek aan grip waarover Verstappen klaagde. Uiteindelijk vond hij wel zijn weg naar een zesde plek, het maximaal haalbare. Achter de andere toppers en zijn teamgenoot Alexander Albon.

Vooraan was het wel spannend. Ferrari leek op weg naar de overwinning, maar door de pitstopstrategie kreeg Lewis Hamilton de eerste plek in de schoot geworpen. Daarvoor moest de aanstaande wereldkampioen wel enorm lang doorrijden op de harde band. De Brit twijfelde als vanouds over de boordradio, maar hij kon zijn Mercedes wel in bedwang houden, ondanks dat de concurrentie binnen enkele seconden achter hem zat. Achter Hamilton pakte Sebastian Vettel de tweede plek en het laatste plekje op het podium was voor Bottas. Daardoor komt Hamilton nog een paar puntjes tekort om de wereldtitel binnen te halen, maar deze kan hem bijna niet meer ontgaan. Over een week staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma.