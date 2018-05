Verstappen: Zaak om derde plek naar huis te rijden

,,De auto was vandaag goed. Het is hier moeilijk om in te halen en we hadden mazzel dat Kimi Räikkönen uitviel, maar we zaten er goed bij", aldus de Nederlander vlak na zijn derde plek.



,,Als je als vijfde start, dan is dit heel goed. Maar we waren ook gewoon sneller. We konden lang door op de softband en op de mediumband ging het goed. Het was zaak om de derde plek naar huis te rijden", vertelt Verstappen bij de persconferentie.