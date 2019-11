Verstappen wint bizarre GP van Brazilië, Gasly eindigt als tweede en Ferrari's klappen bovenop elkaar

Hij moest er vol voor op het gaspedaal, maar Max Verstappen heeft vanavond op spectaculaire wijze een zinderende Grote Prijs van Brazilië gewonnen. Vanaf pole position kreeg hij te maken met een incidentje in de pitstraat, een in zijn nek hijgende Lewis Hamilton en twee keer de safety car op de baan. Maar 71 vlekkeloze rondjes, drie perfecte pitstops en een uitgekiende teamstrategie hielpen hem aan de zege, de achtste in zijn carrière.

Door Rik Spekenbrink



Zo veel verhalen in één race. De grand prix van Brazilië is altijd goed voor spektakel, maar deze editie was wel heel kleurrijk. Met een peperdure clash tussen de beide Ferrari’s, een gevecht voor plek 2 op start-finish en Pierre Gasly in de Toro Rosso op de middelste trede van het podium.



Waar te beginnen? Bij de winnaar natuurlijk. Max Verstappen reed foutloos, had een dijk van een team achter zich staan en won het monument op de racekalender uiteindelijk met overtuiging. Zijn achtste overwinning in de Formule 1 telde op veel meer fronten. Voor het eerst noteert hij drie zeges in een jaar. Verstappen nam de derde positie in het kampioenschap over van Charles Leclerc. En gaf zijn team en motorleverancier een boost van jewelste. Honda heeft zich nog niet uitgesproken over de toekomst in de Formule 1 na 2020. Dan helpt zo’n klinkende overwinning natuurlijk best een handje. ,,Briljant”, zei teambaas Christian Horner over de boordradio tegen Verstappen. Die retourneerde de felicitatie en dankte het team.

Bekijk hier de cruciale inhaalactie van Verstappen:

Maar wat gebeurde er verder allemaal in de tweede helft van de race? Charles Leclerc en Sebastian Vettel die elkaar uitschakelden en beiden scheldend de schuld bij elkaar neerlegden. Alexander Albon die werd geëlimineerd voor een podiumplek na een touché met Lewis Hamilton. En Gasly die in een sprint naar de finishstreep de wereldkampioen nét voor zich hield en tweede werd.

Terug naar het begin van de race. Als altijd was de start van groot belang. Verstappen had dit seizoen een enkele misser bij het doven van de rode lichten, maar nu ging het vlekkeloos. Zijn eerste positie kwam niet in gevaar, terwijl achter hem Sebastian Vettel iets minder goed weg was en Lewis Hamilton zag passeren.

Pitstops

Het was de Brit die na 21 rondes als eerste naar binnen ging voor nieuwe banden. Verstappen reageerde direct een ronde later. De vuistjes bij zijn monteurs gaven aan dat zijn stop (1.9) weer van topniveau was, maar toch leek het mis te gaan toen aan het einde van de pitstraat ineens Robert Kubica naast hem opdook. Het team van Williams liet hem ten onrechte vertrekken na zijn stop en werd daar later voor bestraft.

Verstappen baalde en schold, hij kwam achter Hamilton en Charles Leclerc terecht. Maar in no time had hij de schade gerepareerd. De actie op Hamilton was spectaculair.

Zo was de rangorde weer hersteld. Hamilton klaagde over de boordradio weer als vanouds: hij had de verkeerde banden, voelde windvlagen en zei Verstappen maar moeilijk te kunnen bijhouden. Het gaatje ging van 2 naar 3 tellen.

Opnieuw ging de wereldkampioen als eerste naar binnen. Zijn tweede stop was niet perfect, met 3.3. Verstappen anticipeerde opnieuw een rondje later, stond opnieuw maar 1.9 stil, maar kwam toch maar nét voor Hamilton weer buiten. Vettel leidde de race even, maar moest ook een tweede stop maken en was gezien voor de winst.

Chaos

De race kreeg een opvallende wending toen Valtteri Bottas uitviel met technische problemen. De wedstrijdleiding vond het nodig de safety car de baan op te sturen. Daarop besloot Verstappen voor een derde keer van rubber te wisselen. Hij ging nu weer voor soft. Dat was een gok, want Hamilton bleef buiten en de Nederlander gaf zijn leidende positie op. Maar omdat alle achterblijvers de Brit mochten inhalen, sloot Verstappen op snellere en versere banden keurig achter Hamilton aan.



Het duurde lang voordat de safety car de baan verliet. Maar opnieuw was het rekenwerk van Red Bull van de buitencategorie geweest. Verstappen liet er geen gras over groeien en haalde Hamilton meteen in.



Zijn zege kwam niet meer op het gevaar, maar het grootste spektakel moest nog komen. De Ferrari’s die allebei uitvielen, weer een safety car op de baan, Hamilton die weer de pit opzocht en daarna eerst Albon raakte en Gasly nét niet meer kon achterhalen.

Bekijk hier de botsing van de Ferrari's: