Verstappen wil vlammen in honderdste F1-race

Hamilton en Vettel geven Verstappen meer ruimte: ‘Kans is groot dat je elkaar anders raakt’

28 oktober Lewis Hamilton en Sebastian Vettel gaven na de Grand Prix van Mexico toe dat ze beter opletten als Max Verstappen in de buurt is. In de eerste bochtencombinatie kwamen Hamilton en Verstappen in aanraking met elkaar en de Mercedes-coureur geeft toe dat hij Verstappen anders benadert dan andere coureurs.