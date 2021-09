Verstappen wil op Monza strijd aangaan met Mercedes: ‘Baan lijkt makkelijk, maar het is een heel lastig circuit’

Ontnuchterend vindt Verstappen de overgang van de oranje zee van Zandvoort naar Monza niet. ,,Ik had niet om meer kunnen vragen in Zandvoort, maar nu zijn gewoon alle ogen op Monza gericht. De Italiaanse Grand Prix staat voor de deur en het is erg spannend in het kampioenschap, dus de echte feestjes moeten wachten tot we wat meer rust hebben tussen de raceweekenden.”

Historisch gezien heeft Verstappen op Monza nog weinig potten kunnen breken. ,,Ik weet dat Monza beter bij Mercedes past, maar dit jaar zijn we competitiever, dus je weet maar nooit. Als we doorgaan met wat we deden, goed samenwerken als een team en elk klein detail vastleggen, kunnen we ons mengen in de strijd om de zege, al heeft Mercedes een hogere topsnelheid dan wij”, zei Verstappen over de strijd op het Italiaanse circuit. ,,De baan lijkt op papier gemakkelijk, maar het is eigenlijk heel lastig om een perfecte ronde neer te zetten omdat met weinig downforce en een lange remzone de wagen best veel beweegt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verstappen denkt niet dat Mercedes of Red Bull een groot voordeel ten opzichte van de ander heeft. ,,In Zandvoort kon je zien dat onze wagens heel dicht bij elkaar zaten en Lewis zette me de hele race onder druk, waardoor we het ons niet konden veroorloven om een fout te maken op de baan, in de pitstraat of op de pitmuur. En dat hebben we ook niet gedaan. Ik denk dat je in de kleinste details het verschil kan maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.