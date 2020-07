Verstappen: We werken nu keihard, maar dit kost nog tijd

Door Arjan Schouten



Trial-and-error. Leren door te proberen. Het kan én moet beter bij Red Bull Racing, weten ze. Dus worden de twee raceweekenden op Silverstone, dicht bij de fabriek in Milton Keynes, nu bijzonder belangrijk voor de races in de komende maanden. Met tal van upgrades moet in Northamptonshire duidelijker worden waarom de RB16 vooralsnog niet het gedroomde strijdwapen is.



Potentie zien ze bij Red Bull Racing allemaal in de bolide, maar die volledige waarde moet na drie races nog ‘unlocked’ worden, zoals het in vakjargon zo mooi heet. En rap ook, want toprivaal Mercedes is met een raketstart aan 2020 begonnen.



De tussenbalans is overduidelijk, na drie Mercedes-zeges in Oostenrijk (twee keer) en Hongarije. Daarachter ontbreekt nu het zwalkende Ferrari, dus kijkt iedereen nog nadrukkelijker naar Red Bull Racing en Max Verstappen. De laatste jaren waren het de Bulls die steeds de rol van uitdager pakten, in staat om Lewis Hamilton en zeker Valtteri Bottas incidenteel pijn te doen en zelfs wat overwinningen af te snoepen. Maar nu is ook die uitdager niet optimaal op dreef.