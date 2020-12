Verstappen: ‘We kunnen winnen, maar makkelijk wordt het zeker niet’

Hij stuntte met poleposition op een circuit waar Mercedes al een eeuwigheid almachtig is. Maar kan Max Verstappen die pole ook verzilveren vanmiddag, met Valtteri Bottas en Lewis Hamilton meteen achter hem? ,,Die twee gaan me zwaar onder druk zetten.”

Door Arjan Schouten

Als de lichten vanmiddag om 14.10 uur Nederlandse tijd voor de laatste keer in 2020 doven voor een Formule 1-race, kent Max Verstappen een nieuw uitzicht. Geen auto vóór zijn RB16, dat overkwam hem dit jaar nog niet één keer. In Abu Dhabi snoepte hij pole af van Mercedes, maar daarmee is nog niets gewonnen. De Limburger benadrukte het na de kwalificatie in al zijn interviews. ,,We hebben een kans op de zege, maar makkelijk wordt het zeker niet”, vertelde hij. ,,Met twee snelle Mercedessen achter me, die ook nog eens verschillende strategieën kunnen hanteren. Dus die gaan me zeker zwaar onder druk zetten.”

In een interview met Ziggo Sport voegde hij er nog eens fijntjes aan toe dat het hem ook ontbreekt ‘aan rugdekking’, wat natuurlijk ook niet helpt in de strijd met Mercedes. Schuin naast Lewis Hamilton op de tweede startrij volgt immers eerst McLaren-coureur Lando Norris op P4. Teamgenoot Alexander Albon start pas als vijfde aan de laatste afspraak van 2020 op het asfalt van Yas Marina. Dus is het nog maar de vraag of de Britse Thai, nog altijd niet in het bezit van een contract voor 2021, wel wat kan betekenen voor Verstappen in de race.

Neemt niet weg dat pole de laatste jaren dikwijls de beste uitgangspositie bleek voor een zege in Abu Dhabi. Sinds 2015 won op Yas Marina altijd de coureur die vooraan mocht starten. ,,Op Max kunnen we altijd rekenen”, sprak teambaas Christian Horner al vol vertrouwen over zijn Nederlandse kopman. ,,Hij is altijd weer in staat om je te verbazen, zoals hij in de kwalificatie deed. En nu is het zaak dat we die verrassing ook om weten te zetten in een geweldig resultaat in de race.”

Voordeel benutten

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Een week na de afgang in Bahrein wil hij in Abu Dhabi een machtig seizoen vooral netjes afsluiten en daar hoort een laatste zege bij. Verstappen is daarom de prooi en Mercedes start met twee hongerige jagers: Valtteri Bottas (P2) en Hamilton (P3). ,,Die zijn samen en Max is alleen, wat ons een strategisch voordeel oplevert”, weet Wolff. ,,Dus is het aan ons om uit te vogelen hoe we dat voordeel gaan benutten.”

Verstappen, die na een pole in Europa (Hongarije) en Zuid-Amerika (Brazilië) in Abu Dhabi (Azië) poleposition op een derde werelddeel pakte, gaat vanmiddag op voor zijn tiende zege in de koningsklasse. Daarmee kan hij definitief voorbij Mark Webber (9 zeges), qua overwinningen namens Red Bull Racing. Dan rest vervolgens alleen nog het record van Sebastian Vettel (38 keer winst), de Duitser die vier keer wereldkampioen werd bij de renstal.