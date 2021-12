Verstappen vs Hamilton: één race bepaalt alles, veel mooier wordt het niet in de Formule 1

Door Rik Spekenbrink



De hartslagen zullen door de race-overals bonzen, als de rode lichten één voor één gaan branden. Max Verstappen oogt al weken ontspannen en benadrukt dat zijn seizoen sowieso geslaagd is, wereldkampioen of niet. Maar als iemand in het leven staat met het motto: er telt maar één prijs, is hij het. Hier heeft hij zijn hele leven naartoe gewerkt en op ingericht, dit is het moment. De titel ligt voor het grijpen, maar is tegelijkertijd nog 306 kilometer van hem verwijderd.