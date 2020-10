Verstappen vierde in enige training, vervangt Hülkenberg niet fitte Stroll?

Verstappen over Hon­da-ver­trek: Je voelde dit wel aankomen

8 oktober Natuurlijk gaat het ook op de Nürburgring nog over het aanstaande vertrek van Honda uit de Formule 1. Max Verstappen en zijn collega’s reageerden er vandaag in Duitsland voor het eerst uitgebreid op. ,,Ze stappen straks op, maar tot die tijd gaan we niet afbouwen. We willen dit tot een goed einde brengen.”