Verstappen vermaakt zich niet op Portimão: ‘Alsof je op ijs rijdt’

Door Arjan Schouten



Als derde start hij morgen, achter de Mercedessen. Het vertrouwde maximale resultaat in de kwalificatie, op onbekend terrein. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas schakelden nog over naar de mediums in Q3, Red Bull Racing bleef op de softs. En zo beleefde Verstappen een vreemde kwalificatie, want zijn snelste tijd noteerde hij wonderwel in Q1. ,,Het was gewoon een goede kwalificatie, maar ook een beetje verwarrend omdat ik na Q1 niet meer aan die tijd kwam”, meende Verstappen, die net als veel andere coureurs worstelde met de banden en de grip op het nieuwe asfalt in Portimão. ,,Ik geniet daar niet zo enorm van”, gaf hij toe.