Verstappen van min twee naar plus zes: ‘Zo gaat het het hele seizoen al, en zo zal het blijven’

Door Rik Spekenbrink



Voor de tweede grand prix op rij zette Max Verstappen met genoegen zijn handtekening onder een tweede plek. Deed hij het in de afgelopen seizoenen - waarin de wereldtitel nooit binnen bereik lag - alleen voor race-overwinningen, in 2021 is zijn instelling veranderd. Punten scoren is het devies, de meest constante coureur mag zich op 12 december in Abu Dhabi kampioen noemen.