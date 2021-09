Verstappen van achteruit helemaal naar tweede plaats, Hamilton boekt in regen 100ste zege

Spectaculair slot in RuslandZijn voortvarende opmars van achteruit stopte halverwege, maar daar kwam de regen als redding. In een chaotische slotfase waarin Lando Norris gokte en verloor, belandde Max Verstappen achter winnaar Lewis Hamilton nog op het podium. Zo verloor hij de leiding in het WK, maar beperkte hij dan toch de schade.

Door Arjan Schouten



Op harde banden schoot Max Verstappen van achteruit als een raket door het veld, maar halverwege verloor hij het tempo. Zo rond positie zes, zeven. Fernando Alonso voor de neus, problemen met insturen en weg het tempo. En gewisseld naar mediums werd het niet beter. Met een ontketende Lewis Hamilton leek Max Verstappen een flinke klap te krijgen in het WK, maar moeder natuur schoot zeven rondjes voor het einde te hulp. Regen in Sotsji, net als een dag eerder. De juiste call in de pitstraat, meteen wisselen naar rubber met grip, waar anderen moediger bleven en de beslissing uit bleven stellen. Zoals Lando Norris, leider in de wedstrijd, gestart van pole, maar met zijn gok gooide de jonge Brit alles weg. ,,Wat denk je van inters, Lewis heeft ze?“, vroegen ze bij McLaren. ,,Nee, nee.”

Volledig scherm Lando Norris zet alles op alles om Lewis Hamilton van zich af te houden. © AFP

Een dure gok, want glibberend en glijdend reed Norris z’n verlies tegemoet. Miezer werden druppels en uiteindelijk een flinke bui. Te veel water, onbestuurbaar de McLaren en weg. Verstappen, toen allang op inters, kon op dat rubber wel weer doen waar hij mee begonnen was: inhalen. Langs Alonso, Ricciardo, Carlos Sainz. Uit geslagen positie was daar opeens weer het podium in zicht. P2 zelfs voor Carlos Sainz, weliswaar op 53 tellen achter Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kon hij niet van zijn 100ste zege in de Formule 1 houden, maar wat maakte het uit? Gestart van P20 mocht Verstappen zich na een geweldig slot alsnog de morele winnaar noemen in het natte Rusland. ,,Pfeww, dat hebben we goed gedaan. Dat was een goede beslissing van het team”, klonk het opgelucht over de boordradio. ,,Hebben we toch geen punt laten liggen vandaag”, concludeerde de Nederlander content na het afgedwongen mazzeltje.

Volledig scherm © REUTERS

Met pretoogjes meldde hij zich onder het podium. ,,Dit resultaat had ik absoluut niet verwacht toen ik vanmorgen uit m’n bed stapte. Met een straf hebben we uiteindelijk maar één positie toe moeten geven. Niet slecht”, stelde Verstappen opgetogen vast, met veel dank aan de regen. ,,Het was een moeilijke race, ik zat een paar keer vast en moest van achteren uit de problemen blijven. Maar de regen heeft ons geholpen om het laatste sprongetje te maken. En als team hebben we precies op het juiste moment gepit. Ga je een rondje eerder dan rijd je die inters verrot.”

Hamilton zag hij wel weer terug aan de leiding in het WK komen, al was het miniem. Met nog zeven races te gaan dit seizoen staat de Brit nu twee punten voor de Nederlander. ,,Wat een race, zeg. Lando deed het zo ongelofelijk goed, heel de race. Maar mijn team maakte de juiste call op het einde. En dat maakte mijn 100ste zege mogelijk. Geweldig”, vertelde winnaar Hamilton, die op z’n eerste foutloze dag van het raceweekend echter ook vast moest stellen dat Verstappen het ook niet misselijk had gedaan. ,,Van P20 naar P2, dan heb je een prima dag.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

